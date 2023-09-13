Bettina Machler, 36 yıl önce kızı Pia Hakko Yeşil ile verdiği pozu bu kez torunuyla vererek sosyal medyada paylaştı.
Giriş: 13 Eylül 2023 Çarşamba
BETTINA MACHLER KIZI PİA HAKKO YEŞİL İLE 36 YIL ÖNCE ÇEKİLDİĞİ POZU TORUNUYLA VERDİ.
PİA HAKKO YEŞİL, BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
CAN HAKKO, BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
"36 yıl önce"
Bettina Machler, 36 yıl önce kızı Pia Hakko Yeşil ile verdiği pozu bu kez torunuyla vererek sosyal medyada paylaştı.
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