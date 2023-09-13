"36 yıl önce"

Bettina Machler, 36 yıl önce kızı Pia Hakko Yeşil ile verdiği pozu bu kez torunuyla vererek sosyal medyada paylaştı.

Giriş: 13 Eylül 2023 Çarşamba

BETTINA MACHLER KIZI PİA HAKKO YEŞİL İLE 36 YIL ÖNCE ÇEKİLDİĞİ POZU TORUNUYLA VERDİ.

PİA HAKKO YEŞİL, BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

CAN HAKKO, BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

"36 yıl önce"

Bettina Machler, 36 yıl önce kızı Pia Hakko Yeşil ile verdiği pozu bu kez torunuyla vererek sosyal medyada paylaştı.

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"36 yıl önce"

Bettina Machler, 36 yıl önce kızı Pia Hakko Yeşil ile verdiği pozu bu kez torunuyla vererek sosyal medyada paylaştı.
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