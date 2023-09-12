Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, takımlarının sponsorlarıyla özel bir organizasyonda bir araya geldi.
Giriş: 12 Eylül 2023 Salı
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ EŞİ NEVBAHAR KOÇ VE SİMLA BEYAZIT İLE BİRLİKTE GECEDE SAHNE ALAN HANDE YENER'E İMZALI FORMA HEDİYE ETTİ.
GECEDE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇKONUŞMA YAPTI.
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Anlamlı gece...
Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, takımlarının sponsorlarıyla özel bir organizasyonda bir araya geldi.
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