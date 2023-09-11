Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel havaalanında objektiflere yansıdı.
Giriş: 11 Eylül 2023 Pazartesi
GENÇ İŞ İNSANI HAKAN SABANCI SEVGİLİSİ HANDE ERÇEL İLE HAVAALANINDA OBJEKTİFLERE YANSIDI.
BİRLİKTE BODRUM'DAKİ BİR DÜĞÜNE KATILAN HAKAN SABANCI SEVGİLİSİ HANDE ERÇEL KISA BİR TATİLİN ARDINDAN iSTANBUL'A DÖNDÜ.
HAKAN SABANCI VE HANDE ERÇEL 'HER ŞEY YOLUNDA' AÇIKLAMASINI YAPARAK BİRLİKTE ALANDAN UZAKLAŞTILAR.
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
Aşıklar İstanbul'a döndü
Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel havaalanında objektiflere yansıdı.
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