Büyükhanlı'ya acı veda...

CEM BÜYÜKHANLI'NIN ANNESİ NİLÜFER SÜLÜNER OĞLUNUN TABUTU BAŞINDA GÖZ YAŞI DÖKTÜ.
CEM BÜYÜKHANLI'NIN ANNESİ NİLÜFER SÜLÜNER OĞLUNUN TABUTU BAŞINDA GÖZ YAŞI DÖKTÜ.
CEM BÜYÜKHANLI'NIN BABASI BAHRİ BÜYÜKHANLI TAZİYELERİ KABUL ETTİ
ÖNDER ÖZTARHAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ CENAZEDE AİLEYE DESTEK OLDU
İŞ İNSANI CEM HAKKO VE MORİS KOHEN CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
İŞ İNSANI ZAFER YILDIRIM BÜYÜKHANLI AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ.
VOLKAN BÜYÜKHANLI CENAZEDE AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI
MEHMET GAMGAM
HANDE GAMGAM
ZEYNEP VE CEZMİ MUTLU CENAZE TÖRENİNE BİRLİKTE GELDİ.
BETTİNA MACHLER
SERHAN ALOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
CEM BÜYÜKHANLI
CEM BÜYÜKHANLI
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