Büyükhanlı'ya acı veda...

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, sevenleri ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 08 Eylül 2023 Cuma

CEM BÜYÜKHANLI'NIN ANNESİ NİLÜFER SÜLÜNER OĞLUNUN TABUTU BAŞINDA GÖZ YAŞI DÖKTÜ.

CEM BÜYÜKHANLI'NIN BABASI BAHRİ BÜYÜKHANLI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

ÖNDER ÖZTARHAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ CENAZEDE AİLEYE DESTEK OLDU

İŞ İNSANI CEM HAKKO VE MORİS KOHEN CENAZE TÖRENİNE KATILDI.

İŞ İNSANI ZAFER YILDIRIM BÜYÜKHANLI AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ.

VOLKAN BÜYÜKHANLI CENAZEDE AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

MEHMET GAMGAM

HANDE GAMGAM

ZEYNEP VE CEZMİ MUTLU CENAZE TÖRENİNE BİRLİKTE GELDİ.

BETTİNA MACHLER

SERHAN ALOĞLU

GENEL

GENEL

GENEL

CEM BÜYÜKHANLI

CEM BÜYÜKHANLI

Büyükhanlı'ya acı veda...

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