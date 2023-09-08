Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Yılmaz Erdoğan'la çekim yaptı.

Giriş: 08 Eylül 2023 Cuma

ELİF DÜRÜST SANATIN RUHU PROGRAMI İÇİN YILMAZ ERDOĞAN İLE BULUIŞTU.

İNTERNET ÜZERİNDEN YAYIN YAPAN ELİF DÜRÜST KONUĞU YILMAZ ERDON İLE SANAT ÜZERİNE SOHBETLER GERÇEKLEŞTİRDİ.

ELİF DÜRÜST, YILMAZ ERDOĞAN

ELİF DÜRÜST, YILMAZ ERDOĞAN

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Yılmaz Erdoğan'la çekim yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz ve modern...

Caroline Koç
Kırmızı zariflik...

Oya Eczacıbaşı

Şık uyum...

Begüm Şen
Büyükhanlı'ya acı veda...

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, sevenleri ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Yeni yaşını kutladı!

Arzu Sabancı yeni yaşını dostlarının ve aile üyelerinin paylaşımlarıyla kutladı.

Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Yılmaz Erdoğan'la çekim yaptı.
Boyner, Kaliforniya'da dükkan açtı

Genç iş insanı Ayşe Boyner, Kaliforniya'da yeni açtığı mağazasını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Kızım babasıyla iken çalışabiliyorum"

Model Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik'den olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından kızı Khai ile işi arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu anlattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.