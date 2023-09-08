İNTERNET ÜZERİNDEN YAYIN YAPAN ELİF DÜRÜST KONUĞU YILMAZ ERDON İLE SANAT ÜZERİNE SOHBETLER GERÇEKLEŞTİRDİ.
ELİF DÜRÜST, YILMAZ ERDOĞAN
ELİF DÜRÜST, YILMAZ ERDOĞAN
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'
İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Yılmaz Erdoğan'la çekim yaptı.
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