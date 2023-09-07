İş insanı Tal Garih ve Ceylan Garih çifti, tatilde verdikleri romantik pozu sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Giriş: 07 Eylül 2023 Perşembe
TAL VE CEYLAN GARİH ÇİFTİ TATİLDE ROMANTİK BİR POZ VERDİ.
TAL VE CEYLAN GARİH ÇİFTİNİN BEBEK BEKLEDİKLERİ ÖĞRENİLDİ.
TAL VE CEYLAN GARİH
TAL GARİH
TAL VE CEYLAN GARİH
TAL VE CEYLAN GARİH
Tatilden romantik paylaşım
İş insanı Tal Garih ve Ceylan Garih çifti, tatilde verdikleri romantik pozu sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
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