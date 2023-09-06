Game of Thrones' dizisiyle şöhreti yakalayan Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas evliliklerini noktalama kararı aldı
Giriş: 06 Eylül 2023 Çarşamba
SOPHIE TURNER İLE JOE JONAS ÇİFTİ BOŞANIYOR
SOPHIE TURNER, JOE JONAS
SOPHIE TURNER, JOE JONAS
SOPHIE TURNER, JOE JONAS
SOPHIE TURNER, JOE JONAS
SOPHIE TURNER, JOE JONAS
SOPHIE TURNER, JOE JONAS
SOPHIE TURNER, JOE JONAS
SOPHIE TURNER, JOE JONAS
SOPHIE TURNER, JOE JONAS
Sophie Turner ve Joe Jonas boşanıyor
Game of Thrones' dizisiyle şöhreti yakalayan Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas evliliklerini noktalama kararı aldı
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