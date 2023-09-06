Sophie Turner ve Joe Jonas boşanıyor

Game of Thrones' dizisiyle şöhreti yakalayan Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas evliliklerini noktalama kararı aldı

Giriş: 06 Eylül 2023 Çarşamba

SOPHIE TURNER İLE JOE JONAS ÇİFTİ BOŞANIYOR

SOPHIE TURNER, JOE JONAS

SOPHIE TURNER, JOE JONAS

SOPHIE TURNER, JOE JONAS

SOPHIE TURNER, JOE JONAS

SOPHIE TURNER, JOE JONAS

SOPHIE TURNER, JOE JONAS

SOPHIE TURNER, JOE JONAS

SOPHIE TURNER, JOE JONAS

SOPHIE TURNER, JOE JONAS

Sophie Turner ve Joe Jonas boşanıyor

Game of Thrones' dizisiyle şöhreti yakalayan Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas evliliklerini noktalama kararı aldı

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Sophie Turner ve Joe Jonas boşanıyor

Game of Thrones' dizisiyle şöhreti yakalayan Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas evliliklerini noktalama kararı aldı

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