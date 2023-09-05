EŞİ MURAT COŞKUN İSE ESRA HANIM'IN ARKASINDAN GİTTİ
ESRA ECZACIBAŞI-MURAT COŞKUN
ESRA ECZACIBAŞI-MURAT COŞKUN
OYA ECZACIBAŞI, MURAT COŞKUN-ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN, BÜLENT ECZACIBAŞI
İkinci bebek için rutin kontrol...
Esra Eczacıbaşı ile eşi Murat Coşkun, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye girerken HT Kulüp objektiflerine yansıdı
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