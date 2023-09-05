Galada şıklık yarışı

Venedik Film Festivali'nde düzenlenen amfAR Gala'da dünyaca ünlü isimler şıklıklarını yarıştırdı.

Giriş: 05 Eylül 2023 Salı

ELENA, VERA, RİTA ORA

BELLA THORNE

CARLA BRUNI

KATE BECKINSALE

ROSE BERTRAM

JING PARIS

FARHANA BODI

MILLA LAPIDUS

OPHELIE GUILLERMAND

Galada şıklık yarışı

Venedik Film Festivali'nde düzenlenen amfAR Gala'da dünyaca ünlü isimler şıklıklarını yarıştırdı.

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