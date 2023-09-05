Venedik Film Festivali'nde düzenlenen amfAR Gala'da dünyaca ünlü isimler şıklıklarını yarıştırdı.
Giriş: 05 Eylül 2023 Salı
ELENA, VERA, RİTA ORA
BELLA THORNE
CARLA BRUNI
KATE BECKINSALE
ROSE BERTRAM
JING PARIS
FARHANA BODI
MILLA LAPIDUS
OPHELIE GUILLERMAND
Galada şıklık yarışı
Venedik Film Festivali'nde düzenlenen amfAR Gala'da dünyaca ünlü isimler şıklıklarını yarıştırdı.
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