Sabancı: 'İkisi de çok iyi'

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini hastanede ziyarete gelen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Çiğdem Simavi, çıkışta soruları yanıtlayarak 'Çok şükür ikisi de çok iyiler' açıklamasını yaptılar.

Giriş: 04 Eylül 2023 Pazartesi

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI DİNÇER VE ÇİĞDEM SİMAVİ HASTANEDE ALİ-VUSLAT DOĞAN SABANCI ÇİFTİNİ ZİYARET ETTİ.

DOKTORLARDAN BİLGİ ALIP SABANCI ÇİFTİYLE GÖRÜŞEN SUZAN SABANCI DİNÇER VE ÇİĞDEM SİMAVİ HASTANEDEN BİRLİKTE AYRILDILAR.

SUZAN SABANCI DİNÇER, ÇİĞDEM SİMAVİ

SUZAN SABANCI DİNÇER, ÇİĞDEM SİMAVİ

ALİ-VUSLAT DOĞAN SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

Sabancı: 'İkisi de çok iyi'

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini hastanede ziyarete gelen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Çiğdem Simavi, çıkışta soruları yanıtlayarak 'Çok şükür ikisi de çok iyiler' açıklamasını yaptılar.

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Sabancı: 'İkisi de çok iyi'

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini hastanede ziyarete gelen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Çiğdem Simavi, çıkışta soruları yanıtlayarak 'Çok şükür ikisi de çok iyiler' açıklamasını yaptılar.
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