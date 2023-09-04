Şampiyonluğu kutladılar!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı3-2 mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri nefes nefese izledikleri maçları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Giriş: 04 Eylül 2023 Pazartesi
ÜMİT BOYNER PAYLAŞIMIYLA A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZI TEBRİK ETTİ.
CAROLİNE KOÇ BU PAYLAŞIMLA SEVİNCİNİ PAYLAŞTI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ GURUR DOLU DAKİKALAR GEÇİRDİ.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı3-2 mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri nefes nefese izledikleri maçları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.