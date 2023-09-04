Şampiyonluğu kutladılar!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı3-2 mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri nefes nefese izledikleri maçları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Giriş: 04 Eylül 2023 Pazartesi

ÜMİT BOYNER PAYLAŞIMIYLA A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZI TEBRİK ETTİ.

CAROLİNE KOÇ BU PAYLAŞIMLA SEVİNCİNİ PAYLAŞTI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ GURUR DOLU DAKİKALAR GEÇİRDİ.

LEYLA ALATON "YİNE KADINLARIMIZ GURURLANDIRDI" PAYLAŞIMI YAPTI.

DERİN MERMERCİ HEYECANLI MAÇI TELEVİZYONDAN TAKİP ETTİ.

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

Şampiyonluğu kutladılar!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı3-2 mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri nefes nefese izledikleri maçları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz ve modern...

Caroline Koç
Kırmızı zariflik...

Oya Eczacıbaşı

Şık uyum...

Begüm Şen
Sabancı: 'İkisi de çok iyi'

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini hastanede ziyarete gelen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Çiğdem Simavi, çıkışta soruları yanıtlayarak 'Çok şükür ikisi de çok iyiler' açıklamasını yaptılar.
Gündeş'in şarkılarıyla eğlendiler

Ebru Gündeş'in şarkılarını dinlemeye giden iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Gündeş'in eşsiz yorumuyla unutulmaz bir akşam yaşadılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sabancı çiftine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın Leros Adasında tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Şampiyonluğu kutladılar!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı3-2 mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri nefes nefese izledikleri maçları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
UNICEF'in yardım treninde anlamlı buluşma!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Belmond treni Venice Simplon-Orient-Express'in özel gala yemeğine katılarak Türkiye'deki depremden etkilenen çocuklar ve aileleri için UNICEF'e bağışta bulundular.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.