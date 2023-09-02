Cemiyet hayatının ünlü isimleri Belmond treni Venice Simplon-Orient-Express'in özel gala yemeğine katılarak Türkiye'deki depremden etkilenen çocuklar ve aileleri için UNICEF'e bağışta bulundular.
Giriş: 02 Eylül 2023 Cumartesi
ALEXANDER REZA, DERİN MERMERCİ VE SEVGİLİSİ MURAT ASLAN ANLAMLI GECEYE KATILDI.
ENDER MERMERCİ, ALEXANDER REZA, DERİN MERMERCİ
ALEXANDER REZA, DERİN MERMERCİ
GENEL
GENÇ İŞ İNSANI CAN HAKKO'DA TRENDEYDİ.
CAN HAKKO EŞİ DENİZ AKTAŞ HAKKO İLE TRENDE POZ VERDİ.
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
UNICEF'in yardım treninde anlamlı buluşma!
Cemiyet hayatının ünlü isimleri Belmond treni Venice Simplon-Orient-Express'in özel gala yemeğine katılarak Türkiye'deki depremden etkilenen çocuklar ve aileleri için UNICEF'e bağışta bulundular.
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