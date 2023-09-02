UNICEF'in yardım treninde anlamlı buluşma!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Belmond treni Venice Simplon-Orient-Express'in özel gala yemeğine katılarak Türkiye'deki depremden etkilenen çocuklar ve aileleri için UNICEF'e bağışta bulundular.

Giriş: 02 Eylül 2023 Cumartesi

ALEXANDER REZA, DERİN MERMERCİ VE SEVGİLİSİ MURAT ASLAN ANLAMLI GECEYE KATILDI.

ENDER MERMERCİ, ALEXANDER REZA, DERİN MERMERCİ

ALEXANDER REZA, DERİN MERMERCİ

GENEL

GENÇ İŞ İNSANI CAN HAKKO'DA TRENDEYDİ.

CAN HAKKO EŞİ DENİZ AKTAŞ HAKKO İLE TRENDE POZ VERDİ.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

UNICEF'in yardım treninde anlamlı buluşma!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Belmond treni Venice Simplon-Orient-Express'in özel gala yemeğine katılarak Türkiye'deki depremden etkilenen çocuklar ve aileleri için UNICEF'e bağışta bulundular.

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UNICEF'in yardım treninde anlamlı buluşma!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Belmond treni Venice Simplon-Orient-Express'in özel gala yemeğine katılarak Türkiye'deki depremden etkilenen çocuklar ve aileleri için UNICEF'e bağışta bulundular.
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