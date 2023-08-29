Irina Shayk ve Bradley Cooper tatile çıktı

Geçtiğimiz haftalarda adı aşk dedikodularına karışan Tom Brady ile görülen Irina Shayk, şimdilerde ise eski sevgilisi Bradley Cooper ile tatil yapıyor. Bir ara kayalıklara tırmanan Shayk, üstsüz poz verdi

Giriş: 29 Ağustos 2023 Salı

IRINA SHAYK ESKİ ESİ OYUNCU BRADLEY COOPER'A ÜSTSÜZ POZ VERDİ.

IRINA SHAYK VE BRADLEY COOPER

IRINA SHAYK VE BRADLEY COOPER

IRINA SHAYK VE BRADLEY COOPER

IRINA SHAYK VE BRADLEY COOPER

IRINA SHAYK VE BRADLEY COOPER

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

Irina Shayk ve Bradley Cooper tatile çıktı

Geçtiğimiz haftalarda adı aşk dedikodularına karışan Tom Brady ile görülen Irina Shayk, şimdilerde ise eski sevgilisi Bradley Cooper ile tatil yapıyor. Bir ara kayalıklara tırmanan Shayk, üstsüz poz verdi

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