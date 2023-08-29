Geçtiğimiz haftalarda adı aşk dedikodularına karışan Tom Brady ile görülen Irina Shayk, şimdilerde ise eski sevgilisi Bradley Cooper ile tatil yapıyor. Bir ara kayalıklara tırmanan Shayk, üstsüz poz verdi
Giriş: 29 Ağustos 2023 Salı
IRINA SHAYK ESKİ ESİ OYUNCU BRADLEY COOPER'A ÜSTSÜZ POZ VERDİ.
IRINA SHAYK VE BRADLEY COOPER
IRINA SHAYK VE BRADLEY COOPER
IRINA SHAYK VE BRADLEY COOPER
IRINA SHAYK VE BRADLEY COOPER
IRINA SHAYK VE BRADLEY COOPER
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
Irina Shayk ve Bradley Cooper tatile çıktı
Geçtiğimiz haftalarda adı aşk dedikodularına karışan Tom Brady ile görülen Irina Shayk, şimdilerde ise eski sevgilisi Bradley Cooper ile tatil yapıyor. Bir ara kayalıklara tırmanan Shayk, üstsüz poz verdi
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