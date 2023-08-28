ABD'li grup 'Black Eyed Peas' Türkiye'ye geldi. Bodrum Milas Havalimanı'nda görüntülenen grup üyelerinden Allan Pineda Lindo, "Özel bir şova geldik" açıklamasını yaptı
Giriş: 28 Ağustos 2023 Pazartesi
BLACK EYED PEAS
BLACK EYED PEAS
BLACK EYED PEAS
BLACK EYED PEAS
BLACK EYED PEAS
BLACK EYED PEAS
BLACK EYED PEAS
BLACK EYED PEAS
BLACK EYED PEAS
'Black Eyed Peas' Bodrum'da
ABD'li grup 'Black Eyed Peas' Türkiye'ye geldi. Bodrum Milas Havalimanı'nda görüntülenen grup üyelerinden Allan Pineda Lindo, "Özel bir şova geldik" açıklamasını yaptı
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