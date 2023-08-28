Romantik yemek...

Genç iş insanı Hakan Kosif eşi Evelize Kosif ile birlikte romantik yemek yedi.

Giriş: 28 Ağustos 2023 Pazartesi

HAKAN KOSİF EŞİ EVELİZE KOSİF İLE BİRLİKTE YEMEĞE ÇIKTI

EVELİZE KOSİF HAZIRLIK ANLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

HAKAN-EVELİZE KOSİF ÇİFTİNİN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

Romantik yemek...

Genç iş insanı Hakan Kosif eşi Evelize Kosif ile birlikte romantik yemek yedi.

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Romantik yemek...

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