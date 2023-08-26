Sabancılar'a ziyaret...

Önceki gün ailece Leros Adası'nda kaza yaparak ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve eşini iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları hastanede ziyaret etti.

Giriş: 26 Ağustos 2023 Cumartesi

KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ VE FENERBAHÇE SPOR KULBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ HASTANEDE ÇİFTİ ZİYARET ETTİ.

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI DİNÇER VE ÇİĞDEM SABANCI HASTANEYE GELEREK SABANCI ÇİFTİNİ ZİYARET ETTİ.

İŞ İNSANI FARUK ECZACIBAŞI EŞİ FÜSUN ECZACIBAŞI İLE BİRLİKTE HASTANEDEYDİ...

GENÇ İŞ İNSANI HACI SABANCI HABERİ ALIR ALMAZ HASTANEYE KOŞTU

HACI SABANCI

KAAN ALİ SABANCI HASTANEYE GELDİ.

KAAN ALİ SABANCI

ŞEVKET EMRECAN SABANCI HASTANEDE BEKLEDİ.

Sabancılar'a ziyaret...

Önceki gün ailece Leros Adası'nda kaza yaparak ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve eşini iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları hastanede ziyaret etti.

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Sabancılar'a ziyaret...

Önceki gün ailece Leros Adası'nda kaza yaparak ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve eşini iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları hastanede ziyaret etti.
Sabancı'nın dostları hastaneye koştu!

Yunanistan'ın Leros Adası'nda eşiyle birlikte talihsiz bir kaza geçiren Ali Sabancı'yı ailesi ve yakın dostları hastanede yalnız bırakmadılar.

Talihsiz kaza!

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