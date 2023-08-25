Sabancı'nın dostları hastaneye koştu!

Yunanistan'ın Leros Adası'nda eşiyle birlikte talihsiz bir kaza geçiren Ali Sabancı'yı ailesi ve yakın dostları hastanede yalnız bırakmadılar.

Giriş: 25 Ağustos 2023 Cuma

İŞ İNSANI ZEYNEL ABİDİN ERDEM ÖĞLEN SAATLERİNDE AMERİKAN HASTANESİ'NE GELEREK DOSTLARININ DURUMLARINI ÖĞRENDİ.

İŞ İNSANI CAN KÖSEOĞLU HABERİ ALIR ALMAZ HASTANEYE KOŞTU.

GENÇ İŞ İNSANI FETHİ KAMIŞLI'DA HASTANEYE GELEN İSİMLER ARASINDAYDI.

ESAS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

Sabancı'nın dostları hastaneye koştu!

Yunanistan'ın Leros Adası'nda eşiyle birlikte talihsiz bir kaza geçiren Ali Sabancı'yı ailesi ve yakın dostları hastanede yalnız bırakmadılar.

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Sabancı'nın dostları hastaneye koştu!

Yunanistan'ın Leros Adası'nda eşiyle birlikte talihsiz bir kaza geçiren Ali Sabancı'yı ailesi ve yakın dostları hastanede yalnız bırakmadılar.

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