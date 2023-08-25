Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı eşi ile birlikte Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi.
Giriş: 25 Ağustos 2023 Cuma
ESAS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ SABANCI EŞİ İLE BİRLİKTE YUNANİSTAN'DA KAZA GEÇİRDİ.
ZODYAK BOTLA KAYALIKLARA ÇARPAN ALİ SABANCI VE EŞİ AĞIR YARALANDI
YUNANİSTAN'DA İLK MÜDAHALELERİ YAPILAN ALİ SABANCI VE EŞİ ÖZEL HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
RAHMİ KOÇ, ALİ SABANCI
Talihsiz kaza!
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı eşi ile birlikte Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi.
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