Boyner'den anlamlı iş birliği...

Genç iş insanı Ayşe Boyner, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

Giriş: 25 Ağustos 2023 Cuma

GENÇ İŞ İNSANI AYŞE BOYNER, PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ'YLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI.

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇEN AYŞE BOYNER, PROJE İÇİN POIZ VERDİ.

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Boyner'den anlamlı iş birliği...

Genç iş insanı Ayşe Boyner, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

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Boyner'den anlamlı iş birliği...

Genç iş insanı Ayşe Boyner, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

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