Bodrum'da şık davet...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Bodrum'da gerçekleşen davette bir araya geldiler.

Giriş: 24 Ağustos 2023 Perşembe

DENİZ AKSOY, PERVİN ERSOY VE BİLGE KURU DAVETTE MİSAFİRLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİLER

PERVİN ERSOY VE BİLGE KURU

NERGİS PEKUYSAL DAVETE YALNIZ KATILMIŞTI

ASUMAN ŞENER DAVETTE YENİ ÜRÜNLERİ İNCELEDİ.

NURAN ERÇİL

İPEK DEVELİ

GENEL

GENEL

Bodrum'da şık davet...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Bodrum'da gerçekleşen davette bir araya geldiler.

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Bodrum'da şık davet...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Bodrum'da gerçekleşen davette bir araya geldiler.
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