Cemiyet hayatının ünlü hanımları Bodrum'da gerçekleşen davette bir araya geldiler.
Giriş: 24 Ağustos 2023 Perşembe
DENİZ AKSOY, PERVİN ERSOY VE BİLGE KURU DAVETTE MİSAFİRLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİLER
PERVİN ERSOY VE BİLGE KURU
NERGİS PEKUYSAL DAVETE YALNIZ KATILMIŞTI
ASUMAN ŞENER DAVETTE YENİ ÜRÜNLERİ İNCELEDİ.
NURAN ERÇİL
İPEK DEVELİ
GENEL
GENEL
Bodrum'da şık davet...
Cemiyet hayatının ünlü hanımları Bodrum'da gerçekleşen davette bir araya geldiler.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.