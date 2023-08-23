Özilhan'ın wakeboard keyfi

Tarzı ve yaşam stiliyle dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan denizde wakeboard yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 23 Ağustos 2023 Çarşamba

YASEMİN ÖZİLHAN WAKEBOARD YAPTIĞI ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

DENGESİNİ KAYBETMEMEK İÇİN YOĞUN BİR ÇABA GÖSTEREN YASEMİN ÖZİLHAN DAHA SONRA DENGESİNİ KAYBEDEREK DENİZE DALDI.

SPOR YAPMAYI ÇOK SEVEN YASEMİN ÖZİLHAN DAHA ÖNCE DALIŞ DA YAPMIŞTI.

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

Özilhan'ın wakeboard keyfi

Tarzı ve yaşam stiliyle dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan denizde wakeboard yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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