Kombinleriyle kadınlara ilham olan cemiyet hayatının ünlü hanımları, yaz boyunca katıldıkları davetlerde şıklıklıklarını konuşturdular.
Giriş: 22 Ağustos 2023 Salı
KADINLARA İLHAM OLAN YASEMİN ÖZİLHAN SİYAH DANTEL STİLİYLE ŞIKLIĞINA ŞIKLIK KATMIŞTI.
HER GİYİNDİĞİ OLAY OLAN DERİN MERMERCİ DÜĞÜNDE TERCİH ETTİĞİ GRİ ELBİSESİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ.
İŞ İNSANI SUZAN SABANCI DİNÇER İSE YEŞİL ŞIKLARIN ARASINDAYDI
SARI ELBİSESİYLE ADETE YAZIN ENERJİSİNİ ÜZERİNDE TAŞIYAN BERRİN ZORLU TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI
ARZU SABANCI IŞILTILI TARZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
CEMİYET HAYATININ GENÇ SİMALARINDAN MELİSA TAPAN ZARİF TARZIYLA POZ VERMİŞTİ.
Davetlerin şık kadınları...
Kombinleriyle kadınlara ilham olan cemiyet hayatının ünlü hanımları, yaz boyunca katıldıkları davetlerde şıklıklıklarını konuşturdular.
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