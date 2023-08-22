Dürüst'ün tatil pozları...

Elif Dürüst, yaz tatilinde verdiği pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Giriş: 22 Ağustos 2023 Salı

ELİF DÜRÜST PLAJ ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

SANAT TUTKUNU ELİF DÜRÜST TATİLDE BOL BOL POZ VERDİ.

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

Dürüst'ün tatil pozları...

Elif Dürüst, yaz tatilinde verdiği pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

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