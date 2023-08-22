İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur'un eğitimi için Londra'ya gitti.
Giriş: 22 Ağustos 2023 Salı
İŞ İNSANI NEJDET AYAYDIN VE EŞİ EMEL AYAYDIN KIZLARI YAĞMUR AYAYDIN'IN EĞİTİMİ İÇİN SOLUĞU LONDRA'DA ALDILAR
EMEL AYAYDIN VE KIZI YAĞMUR AYAYDIN
EMEL AYAYDIN, YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Eğitim için Londra'dalar...
İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur'un eğitimi için Londra'ya gitti.
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