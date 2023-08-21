Sponza'nın deniz keyfi

Çeşme'de tatil yapan Edvina Sponza denize girerken objektiflere yansıdı.

Giriş: 21 Ağustos 2023 Pazartesi

EDVİNA SPONZA BİR KIZ ARKADAŞIYLA ÇEŞME'DE TATİL YAPIYOR.

ARKADAŞIYLA BİRLİKTE GÜNEŞLENEN EDVİNA SPONZA DAHA SONRA KENDİNİ SERİN SULARA BIRAKTI.

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

Sponza'nın deniz keyfi

Çeşme'de tatil yapan Edvina Sponza denize girerken objektiflere yansıdı.

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Sponza'nın deniz keyfi

Çeşme'de tatil yapan Edvina Sponza denize girerken objektiflere yansıdı.
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