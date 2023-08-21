Çeşme'de tatil yapan Edvina Sponza denize girerken objektiflere yansıdı.
Giriş: 21 Ağustos 2023 Pazartesi
EDVİNA SPONZA BİR KIZ ARKADAŞIYLA ÇEŞME'DE TATİL YAPIYOR.
ARKADAŞIYLA BİRLİKTE GÜNEŞLENEN EDVİNA SPONZA DAHA SONRA KENDİNİ SERİN SULARA BIRAKTI.
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
Sponza'nın deniz keyfi
Çeşme'de tatil yapan Edvina Sponza denize girerken objektiflere yansıdı.
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