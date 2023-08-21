Tarz ve modern...

CAROLINE KOÇ
Caroline Koç
Begüm Şen
Oya Eczacıbaşı
Aylin Tahincioğlu
Nevbahar Koç
Çeşme'de tatil yapan Edvina Sponza denize girerken objektiflere yansıdı.
Ünlü aktris Charlize Theron, estetik yaptırdığı dedikodularına cevap verdi."Yüzüm değişiyor ve yüzümün değişmesini, yaşlanmasını seviyorum. Bu estetik ameliyat yaptırdığım anlamına gelmiyor" dedi.
Seben Koçibey doğum gününü kız kardeşi Alara Koçibey ve dostlarıyla Urla'da kutladı.
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