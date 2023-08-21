NEŞE GÖNÜL, FERYAL GÜLMAN VE BEYZA UYANOĞLU'NUN OLDUĞU ARKADAŞ GRUBU MONAKO'DA TARKAN'I DİNLEDİ.
FERYAL GÜLMAN
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
Monako'da Tarkan coşkusu...
Sporting Yaz Festivali kapsamında Monako'da sahne alan Megastar Tarkan cemiyet hayatının ünlü isimlerini şarkılarıyla coşturdu.
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