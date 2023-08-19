Tüm zamanların en popüler gruplarından biri olan 'TakeThat'den ayrılıp başarılı bir solo kariyere imza atan, Robbie Williams Bodrum'da sahne aldı.
Giriş: 19 Ağustos 2023 Cumartesi
Robbie Williams, Bodrum'da...
Tüm zamanların en popüler gruplarından biri olan 'TakeThat'den ayrılıp başarılı bir solo kariyere imza atan, Robbie Williams Bodrum'da sahne aldı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.