İş dünyasının tanınmış simaları 42. yılını kutlayan Doğan Sigorta Brokerliği ve Reasürans'ün özel açılış etkinliğinde bir araya geldi.
Giriş: 18 Ağustos 2023 Cuma
DOĞAN SİGORTA KURUCU BAŞKANI ALİ DOĞAN, MURAT ÜLKER, TBMM MECLİS BAŞKAN VELİ CELAL ADAN, ŞABAN GÜLBAHAR
DOĞAN SİGORTA KURUCU BAŞKANI ALİ DOĞAN, MURAT ÜLKER, TBMM MECLİS BAŞKAN VELİ CELAL ADAN, ŞABAN GÜLBAHAR
GENEL
42. yıla özel açılış...
İş dünyasının tanınmış simaları 42. yılını kutlayan Doğan Sigorta Brokerliği ve Reasürans'ün özel açılış etkinliğinde bir araya geldi.
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