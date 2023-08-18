Yakın dostlar Monte Carlo'da...

Feryal Gülman yakın dostu Neşe Gönül ile Monte Carlo'da bir araya geldi.

Giriş: 18 Ağustos 2023 Cuma

NEŞE GÖNÜL VE FERYAL GÜLMAN BİR ARAYA GELEREK MONTE CARLO'DA TATİL YAPTILAR

YAZLARI FRANSA'DA GEÇİREN FERYAL GÜLMAN DOSTLARINI DA AĞIRLADI.

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

Yakın dostlar Monte Carlo'da...

Feryal Gülman yakın dostu Neşe Gönül ile Monte Carlo'da bir araya geldi.

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