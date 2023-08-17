Ege kıyılarını dolaştılar

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, yakın dostları Sinan-Füsun Kuran çiftiyle, Ege kıyılarını dolaştılar.

Giriş: 17 Ağustos 2023 Perşembe

İŞ İNSANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU EŞİ AHU ORAKÇIOĞLU VE YAKIN DOSTLARI SİNAN-FÜSUN KURAN ÇİFTİYLE TATİLE ÇIKTI.

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU EŞİ AHU ORAKÇIOĞLU İLE POZ VERDİ.

FÜSUN KURAN VE AHU ORAKÇIOĞLU TATİLDE KEYİFLİ ANLAR GEÇİRDİLER.

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

Ege kıyılarını dolaştılar

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, yakın dostları Sinan-Füsun Kuran çiftiyle, Ege kıyılarını dolaştılar.

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Ege kıyılarını dolaştılar

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