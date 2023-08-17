Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, yakın dostları Sinan-Füsun Kuran çiftiyle, Ege kıyılarını dolaştılar.
Giriş: 17 Ağustos 2023 Perşembe
İŞ İNSANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU EŞİ AHU ORAKÇIOĞLU VE YAKIN DOSTLARI SİNAN-FÜSUN KURAN ÇİFTİYLE TATİLE ÇIKTI.
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU EŞİ AHU ORAKÇIOĞLU İLE POZ VERDİ.
FÜSUN KURAN VE AHU ORAKÇIOĞLU TATİLDE KEYİFLİ ANLAR GEÇİRDİLER.
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
Ege kıyılarını dolaştılar
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, yakın dostları Sinan-Füsun Kuran çiftiyle, Ege kıyılarını dolaştılar.
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