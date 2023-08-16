Garihler'in deniz keyfi...

Niv ve Romina Garih çifti ailece çıktıkları Bodrum tatilinde Zodyak botlarıyla denizde tur atarak sürat keyfi yaptılar.

Giriş: 16 Ağustos 2023 Çarşamba

NİV VE ROMİNA GARİH ÇİFTİ KIZLARI ALAİA VE GAİA İLE BİRLİKTE BODRUM'DA...

AİLECE DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELEN NİV VE ROMİNA GARİH ZODYAK BOTUYLA DENİZDE SÜRAT KEYFİ YAPTI.

NİV-ROMİNA GARİH ÇİFTİ KIZLARI ALAİA VE GAİ'YI DENİZDE EĞLENDİRDİ.

NİV-ROMİNA GARİH

NİV-ROMİNA GARİH

NİV-ROMİNA GARİH

NİV-ROMİNA GARİH

NİV-ROMİNA GARİH

Garihler'in deniz keyfi...

Niv ve Romina Garih çifti ailece çıktıkları Bodrum tatilinde Zodyak botlarıyla denizde tur atarak sürat keyfi yaptılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Oya Eczacıbaşı

Şık tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Stiliyle göz dolduruyor...

Nevbahar Koç
Bodrum’da sanat buluşması

Sanat tutkunları “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisinde bir araya geldi.
Bebek'ten deniz taksiye bindi!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun eşi Ronit Hakko önceki gün Bebek İskelesi'nde deniz taksiye binerken objektiflere yansıdı.
Garihler'in deniz keyfi...

Niv ve Romina Garih çifti ailece çıktıkları Bodrum tatilinde Zodyak botlarıyla denizde tur atarak sürat keyfi yaptılar.
Dostlarıyla tatilde...

İş insanı Metin Şen ile evliliğini anlaşmalı olarak noktalayan Aslı Gümüşel yakın arkadaşı Neylan Vardar ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
Anne ve baba oldular!

İki yıl önce görkemli bir düğün töreniyle evlenen iş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti bebeklerini kucaklarına aldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.