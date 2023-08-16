Dostlarıyla tatilde...

İş insanı Metin Şen ile evliliğini anlaşmalı olarak noktalayan Aslı Gümüşel yakın arkadaşı Neylan Vardar ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

Giriş: 16 Ağustos 2023 Çarşamba

NEYLAN VARDAR VE YAKIN DOSTU ASLI GÜMÜŞEL BODRUM'DA BİR ARAYA GELDİ.

METİN ŞEN İLE 23 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİREN ASLI GÜMÜŞEL KIZ KIZA BODRUM'DA TATİL YAPIYOR.

NEYLAN VARDAR, ASLI GÜMÜŞEL

NEYLAN VARDAR, ASLI GÜMÜŞEL

NEYLAN VARDAR

NEYLAN VARDAR

NEYLAN VARDAR

ASLI GÜMÜŞEL

ASLI GÜMÜŞEL

ASLI GÜMÜŞEL

Dostlarıyla tatilde...

İş insanı Metin Şen ile evliliğini anlaşmalı olarak noktalayan Aslı Gümüşel yakın arkadaşı Neylan Vardar ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Oya Eczacıbaşı

Şık tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Stiliyle göz dolduruyor...

Nevbahar Koç
Dostlarıyla tatilde...

İş insanı Metin Şen ile evliliğini anlaşmalı olarak noktalayan Aslı Gümüşel yakın arkadaşı Neylan Vardar ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
Anne ve baba oldular!

İki yıl önce görkemli bir düğün töreniyle evlenen iş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti bebeklerini kucaklarına aldı.
Bodrum'da denize girdi

İş insanı Neşet Yalçın'ın eşi Şirin Yalçın Bodrum'da denize girerek serinledi.
Jolie, oyunculuğu bırakıyor!

Dünyaca ünlü aktris Angelina Jolie, oyunculuğu bırakıyor. Jolie, Broadway'de bir müzikalin yapımcılığını üstlenecek.
Özilhanlar'ın tekne keyfi

Ailece yazı Kaplankaya'daki yazlıklarında geçiren Yasemin Özilhan kızlarıyla tekne keyfi yaptığı anları paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.