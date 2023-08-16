İş insanı Metin Şen ile evliliğini anlaşmalı olarak noktalayan Aslı Gümüşel yakın arkadaşı Neylan Vardar ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
Giriş: 16 Ağustos 2023 Çarşamba
NEYLAN VARDAR VE YAKIN DOSTU ASLI GÜMÜŞEL BODRUM'DA BİR ARAYA GELDİ.
METİN ŞEN İLE 23 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİREN ASLI GÜMÜŞEL KIZ KIZA BODRUM'DA TATİL YAPIYOR.
NEYLAN VARDAR, ASLI GÜMÜŞEL
NEYLAN VARDAR, ASLI GÜMÜŞEL
NEYLAN VARDAR
NEYLAN VARDAR
NEYLAN VARDAR
ASLI GÜMÜŞEL
ASLI GÜMÜŞEL
ASLI GÜMÜŞEL
Dostlarıyla tatilde...
İş insanı Metin Şen ile evliliğini anlaşmalı olarak noktalayan Aslı Gümüşel yakın arkadaşı Neylan Vardar ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
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