İki yıl önce görkemli bir düğün töreniyle evlenen iş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti bebeklerini kucaklarına aldı.
Giriş: 15 Ağustos 2023 Salı
İKİ YIL ÖNCE EVLENEN HACI VE NAZLI SABANCI ÇİFTİ KIZLARINI KUCAKLARINA ALDI.
DOĞUM İÇİN GÜN SAYAN NAZLI SABANCI NİŞANTAŞI'NDAKİ BİR HASTANEDE KIZINI DÜNYAYA GETİRDİ.
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI VE HACI SABANCI ÇİFTİ BEBEK BEKLEDİKLERİNİ BU KAREYLE DUYURMUŞTU
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Anne ve baba oldular!
İki yıl önce görkemli bir düğün töreniyle evlenen iş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti bebeklerini kucaklarına aldı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.