Anne ve baba oldular!

İki yıl önce görkemli bir düğün töreniyle evlenen iş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti bebeklerini kucaklarına aldı.

Giriş: 15 Ağustos 2023 Salı

İKİ YIL ÖNCE EVLENEN HACI VE NAZLI SABANCI ÇİFTİ KIZLARINI KUCAKLARINA ALDI.

DOĞUM İÇİN GÜN SAYAN NAZLI SABANCI NİŞANTAŞI'NDAKİ BİR HASTANEDE KIZINI DÜNYAYA GETİRDİ.

NAZLI SABANCI

NAZLI SABANCI

NAZLI VE HACI SABANCI ÇİFTİ BEBEK BEKLEDİKLERİNİ BU KAREYLE DUYURMUŞTU

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

Anne ve baba oldular!

İki yıl önce görkemli bir düğün töreniyle evlenen iş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti bebeklerini kucaklarına aldı.

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