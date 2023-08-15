İş insanı Neşet Yalçın'ın eşi Şirin Yalçın Bodrum'da denize girerek serinledi.
Giriş: 15 Ağustos 2023 Salı
BODRUM'DA TATİL YAPAN ŞİRİN YALÇIN İSKELEDE GÜNEŞLENİRKEN OBJEKTİFLERE YANSIDI.
DOSTLARIYLA TATİL YAPAN ŞİRİN YALÇIN GÜNEŞLENDİKTEN SONRA KENDİNİ SERİN SULARA BIRAKTI.
50. YAŞINA GİREN ŞİRİN YALÇIN'IN DÜZGÜN FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ.
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
Bodrum'da denize girdi
İş insanı Neşet Yalçın'ın eşi Şirin Yalçın Bodrum'da denize girerek serinledi.
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