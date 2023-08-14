NİDA YILMAZ, PİERLUİGİ PİCCO, BEYHAN BENARDETE, NİHAT ÖZDEMİR, SERDAR DAĞISTAN
MEHMET AYGUN, ŞEHMUZ IŞIK
BİROL UYGURLU, YAVUZ ÜNGÖR
İHSAN, MERT KIZILKAYA
MERVE MÜFTÜOĞLU
TURGAY AKBAL, SERDAR DAĞISTAN
GENEL
Golf tutkunları Bodrum'da yarıştı
World Corporate Golf Challenge Türkiye 2023 finali, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti.
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