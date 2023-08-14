Golf tutkunları Bodrum'da yarıştı

World Corporate Golf Challenge Türkiye 2023 finali, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti.

Giriş: 14 Ağustos 2023 Pazartesi

OPET KURUCU YÖNETİM KURULU ÜYESİ NURTEN ÖZTÜRK VE   TURNUVA BİRİNCİSİ ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, İKİNCİ ŞEHMUZ IŞIK'LA BİRLİKTE...

BLOOMBERG HT GENEL MÜDÜRÜ ALİ CAN TÜRKOĞLU, TURGAY AKBAL İLE SİNAN VE SERDAR DAĞISTAN'IN ÜÇÜNCÜLÜKLERİNİ KUTLADI.

BLOOMBERG HT GENEL MÜDÜRÜ ALİ CAN TÜRKOĞLU VE YAVUZ ÜNGÖR

MEHMET AYGUN, MEHMET DORA VE ŞEHMUZ IŞIK

BEYHAN BENARDETE RAKİPLERİYLE SAHADA KIYASIYA YARIŞTI.

NİDA YILMAZ, PİERLUİGİ PİCCO, BEYHAN BENARDETE, NİHAT ÖZDEMİR, SERDAR DAĞISTAN

MEHMET AYGUN, ŞEHMUZ IŞIK

BİROL UYGURLU, YAVUZ ÜNGÖR

İHSAN, MERT KIZILKAYA

MERVE MÜFTÜOĞLU

TURGAY AKBAL, SERDAR DAĞISTAN

GENEL

Golf tutkunları Bodrum'da yarıştı

World Corporate Golf Challenge Türkiye 2023 finali, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti.

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