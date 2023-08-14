ZORLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLGUN ZORLU DÜĞÜN TÖRENİNDE DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
MERT VE SEDA VARDAR ÇİFTİ DÜĞÜNE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI
GENEL
Fransa'da görkemli düğün
İş insanı Alara Mildon ve Doğukan Dudaroğlu çifti, Fransa'da dünyaevine girdi.
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