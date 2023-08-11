İş insanı Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif Yunanistan'daki keyifli tatillerine devam ediyorlar.
Giriş: 11 Ağustos 2023 Cuma
SİNAN VE MELDA KOSİF ÇİFTİ KEYİFLİ TATİLLERİNE YUNANİSTAN'DA DEVAM EDİYOR
MELDA KOSİF TATİLDE BOL BOL DİNLENİP KİTAP OKUYOR
Yunanisyan'da keyifli tatil...
İş insanı Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif Yunanistan'daki keyifli tatillerine devam ediyorlar.
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