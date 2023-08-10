Golf tutkunları Bodrum'da...

Uluslararası Mirzaoğlu Cup 2023 Golf Turnuvası; Regnum Golf and Country Club Bodrum'da gerçekleştirildi.

Giriş: 10 Ağustos 2023 Perşembe

GOLF TUTKUNU AYFER TOPRAK GOLF OYNADI

BEYHAN BENARDATE TURNUVADA YERİNİ ALDI

ROMEL AYYILDIZ

EFE KURAY

ERDEM KIRAMER

MEHMET AYGÜN

MEHMET ZİYLAN

Golf tutkunları Bodrum'da...

Uluslararası Mirzaoğlu Cup 2023 Golf Turnuvası; Regnum Golf and Country Club Bodrum'da gerçekleştirildi.

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Golf tutkunları Bodrum'da...

Uluslararası Mirzaoğlu Cup 2023 Golf Turnuvası; Regnum Golf and Country Club Bodrum’da gerçekleştirildi.
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