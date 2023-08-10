Uluslararası Mirzaoğlu Cup 2023 Golf Turnuvası; Regnum Golf and Country Club Bodrum'da gerçekleştirildi.
Giriş: 10 Ağustos 2023 Perşembe
GOLF TUTKUNU AYFER TOPRAK GOLF OYNADI
BEYHAN BENARDATE TURNUVADA YERİNİ ALDI
ROMEL AYYILDIZ
EFE KURAY
ERDEM KIRAMER
MEHMET AYGÜN
MEHMET ZİYLAN
Golf tutkunları Bodrum'da...
Uluslararası Mirzaoğlu Cup 2023 Golf Turnuvası; Regnum Golf and Country Club Bodrum'da gerçekleştirildi.
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