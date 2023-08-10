Ünlü ABD'li oyuncu Ben Affleck, çocuklarıyla birlikte İstanbul'ta tatil yapıyor.
Giriş: 10 Ağustos 2023 Perşembe
ABD'Lİ OYUNCU BEN AFFLECK ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE İSTANBUL'DA TATİL YAPIYOR.
OYUNCU BEN AFFLECK VE EŞİ JENNİFER LOPEZ
BEN AFFLECK-JENNİFER LOPEZ
BEN AFFLECK-JENNİFER LOPEZ
BEN AFFLECK-JENNİFER LOPEZ
BEN AFFLECK-JENNİFER LOPEZ
BEN AFFLECK-JENNİFER LOPEZ
BEN AFFLECK-JENNİFER LOPEZ
Ben Affleck İstanbul'da
Ünlü ABD'li oyuncu Ben Affleck, çocuklarıyla birlikte İstanbul'ta tatil yapıyor.
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