Zeynep Üstünel kızı Mina Üstünel ile birlikte Boğaz'da denize girdi.
Giriş: 09 Ağustos 2023 Çarşamba
ZEYNEP ÜSTÜNEL BOĞAZ'DA DENİZE GİRDİ.
MİNA ÜSTÜNEL ANNESİNİ YALNIZ BIRAKMADI.
ZEYNEP, MİNA ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
Kızıyla Boğaz'da yüzdü
Zeynep Üstünel kızı Mina Üstünel ile birlikte Boğaz'da denize girdi.
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