"Seninle hayatı seviyorum"

Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko'nun eşi Deniz Hakko evliliklerinin 1. yılını 'Seninle hayatı seviyorum' notuyla kutladı.

Giriş: 07 Ağustos 2023 Pazartesi

DENİZ HAKKO EŞİ CAN HAKKO İLE EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADI.

DENİZ-CAN HAKKO

DENİZ-CAN HAKKO

DENİZ-CAN HAKKO

DENİZ-CAN HAKKO

DENİZ-CAN HAKKO

DENİZ-CAN HAKKO

"Seninle hayatı seviyorum"

Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko'nun eşi Deniz Hakko evliliklerinin 1. yılını 'Seninle hayatı seviyorum' notuyla kutladı.

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"Seninle hayatı seviyorum"

Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko'nun eşi Deniz Hakko evliliklerinin 1. yılını 'Seninle hayatı seviyorum' notuyla kutladı.
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