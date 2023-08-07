Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko'nun eşi Deniz Hakko evliliklerinin 1. yılını 'Seninle hayatı seviyorum' notuyla kutladı.
Giriş: 07 Ağustos 2023 Pazartesi
DENİZ HAKKO EŞİ CAN HAKKO İLE EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADI.
DENİZ-CAN HAKKO
DENİZ-CAN HAKKO
DENİZ-CAN HAKKO
DENİZ-CAN HAKKO
DENİZ-CAN HAKKO
DENİZ-CAN HAKKO
"Seninle hayatı seviyorum"
Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko'nun eşi Deniz Hakko evliliklerinin 1. yılını 'Seninle hayatı seviyorum' notuyla kutladı.
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