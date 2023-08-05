Tatilini bitirdi...

Genç iş insanı Ayşe Boyner, tatilini bitirerek yoğun iş temposuna döndüğünü duyurdu.

Giriş: 05 Ağustos 2023 Cumartesi

AYŞE BOYNER YAZ TATİLİNİ BİTİRDİĞİNİ BU KAREYLE DUYURDU.

YEĞENİ VE AİLESİYLE TATİL YAPAN AYŞE BOYNER TATİL ANILARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN SIK SIK PAYLAŞTI.

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Tatilini bitirdi...

Genç iş insanı Ayşe Boyner, tatilini bitirerek yoğun iş temposuna döndüğünü duyurdu.

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