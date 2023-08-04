Cemiyet hayatının ünlü simaları özel etkinlikte bir araya geldi.
Giriş: 04 Ağustos 2023 Cuma
BERRİN ZORLU
HANDE SEZER PEKCAN
YONCA GÜROL,ZAFER KOZANOĞLU,MISRA GÜROL
BAHRİYE BAYRAKLI, AYŞEGÜL TUNCER, SELDA SOLAK
FATOŞ MİLDON
ELİF İNCİ ARAS
Bodrum'da şık davet...
Cemiyet hayatının ünlü simaları özel etkinlikte bir araya geldi.
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