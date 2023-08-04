Bodrum'da şık davet...

Cemiyet hayatının ünlü simaları özel etkinlikte bir araya geldi.

Giriş: 04 Ağustos 2023 Cuma

BERRİN ZORLU

HANDE SEZER PEKCAN

YONCA GÜROL,ZAFER KOZANOĞLU,MISRA GÜROL

BAHRİYE BAYRAKLI, AYŞEGÜL TUNCER, SELDA SOLAK

FATOŞ MİLDON

ELİF İNCİ ARAS

Bodrum'da şık davet...

Cemiyet hayatının ünlü simaları özel etkinlikte bir araya geldi.

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