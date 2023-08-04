Kamp günlerini andı!

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Abd'de yaptığı kamp anılarını paylaştı.

Giriş: 04 Ağustos 2023 Cuma

ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

ABD'DE YAPTIĞI KAMP GÜNLERİNİ FOTOĞRAF KARELERİYLE ANLATAN LEYLA ALATON BU KAREYİ 'BULAŞIKÇI GÜZELİ' NOTUYLA YAYINLADI.

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Kamp günlerini andı!

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Abd'de yaptığı kamp anılarını paylaştı.

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