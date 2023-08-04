Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Abd'de yaptığı kamp anılarını paylaştı.
Giriş: 04 Ağustos 2023 Cuma
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI
ABD'DE YAPTIĞI KAMP GÜNLERİNİ FOTOĞRAF KARELERİYLE ANLATAN LEYLA ALATON BU KAREYİ 'BULAŞIKÇI GÜZELİ' NOTUYLA YAYINLADI.
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Kamp günlerini andı!
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Abd'de yaptığı kamp anılarını paylaştı.
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