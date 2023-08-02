Kuzenler Mikonos'da bir arada...

Genç iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, kuzenleri Kerem Kamışlı ve Fethi Kamışlı ile Mikonos tatilinde bir araya geldi.

Giriş: 02 Ağustos 2023 Çarşamba

GENÇ İŞ İNSANLARI HAKAN VE KERİM SABANCI KARDEŞLER, KUZENLERİ FETHİ VE KEREM KAMIŞ İLE MİKANOS'DA BİR ARAYA GELDİ.

KUZENLERİYLE MİKANOS'DA TATİL YAPAN HAKAN SABANCI'NIN YENİ KARELERİ BEĞENİ TOPLADI.

GENÇ İŞ İNSANI HAKAN SABANCI BİR SÜREDİR OYUNCU HANDE ERÇEL İLE AŞK YAŞIYOR

HAKAN SABANCI VE HANDE ERÇEL'İN ROMANTİK TATİLLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

Kuzenler Mikonos'da bir arada...

Genç iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, kuzenleri Kerem Kamışlı ve Fethi Kamışlı ile Mikonos tatilinde bir araya geldi.

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Kuzenler Mikonos'da bir arada...

Genç iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, kuzenleri Kerem Kamışlı ve Fethi Kamışlı ile Mikonos tatilinde bir araya geldi.
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