Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte gittiği Kapadokya tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 02 Ağustos 2023 Çarşamba
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALLAN HAKKO SEVGİLİSİ SELİN YAĞCIOĞLU İLE BİRLİKTE KAPADOKYA'DA TATİL YAPTI.
ALLAN HAKKO SEVGİLİSİ SELİN YAĞCIOĞLU İLE BİRLİKTE ÖZEL BİR PARTİYE KATILARAK EĞLENDİ
GENEL
ALLAN HAKKO BU KAREYLE SELİN YAĞCIOĞLU'NA OLAN AŞKINI İTİRAF ETMİŞTİ
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO VE OĞLU BENJAMİN HAKKO
Hakko, sevgilisiyle partide...
Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte gittiği Kapadokya tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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