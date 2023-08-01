Eski eşler Elif Dürüst ile Mehmet Germiyanlıgil, kızları Yasemin'in yurtdışından gelmesiyle Bebek'te keyifli bir gün geçirdiler
Giriş: 01 Ağustos 2023 Salı
ESKİ EŞLER ELİF DÜRÜST VE MEHMET GERMİYANLIGİL KIZLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİ.
YURTDIŞINDA YAŞAYAN KIZLARI YASEMİN GERMİYANLIGİL'İN GELMESİYLE BEBEK'TE BULUŞAN ELİF DÜRÜST VE MEHMET GERMİYANLIGİL CADDEDE BİRLİKTE DOLAŞTI.
ELİF DÜRÜST, MEHMET, YASEMİN GERMİYANLIGİL
ELİF DÜRÜST, MEHMET GERMİYANLIGİL
ELİF DÜRÜST, MEHMET GERMİYANLIGİL
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Ayrılsak da beraberiz...
Eski eşler Elif Dürüst ile Mehmet Germiyanlıgil, kızları Yasemin'in yurtdışından gelmesiyle Bebek'te keyifli bir gün geçirdiler
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