First Lady'ye Kutoğlu kreasyonu...

Modacı Atıl Kutoğlu, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in eşi Katharina Nehammer davet için hazırladı.

Giriş: 01 Ağustos 2023 Salı

MODACI ATIL KUTOĞLU AVUSTURYA BAŞBAKANI KARL NEHAMMER'İN EŞİ KATHARINA NEHAMMER'İ DAVET İÇİN HAZIRLADI.

ATIL KUTOĞLU AYNI ZAMANDA YAKIN DOST OLAN KATHARINA NEHAMMER, KUTOĞLU'NUN KOLEKSİYONUNDAN PARÇALAR GİYİNDİ.

AVUSTURYA BAŞBAKANI KARL NEHAMMER VE EŞİ KATHARINA NEHAMMER

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

First Lady'ye Kutoğlu kreasyonu...

Modacı Atıl Kutoğlu, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in eşi Katharina Nehammer davet için hazırladı.

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