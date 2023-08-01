Işıltılı davet..

Mücevher tutkunu ünlü hanımlar Bodrum'da düzenlenen davette bir araya geldiler.

Giriş: 01 Ağustos 2023 Salı

MELDA AKSU VE ÖZNUR YAKIN DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

NERGİS PEKUYSAL KOLEKSİYONLARI İNCELEDİ

BURCU ŞENDİR YAZ KOLEKİSYONUNU GÖRME FIRSATI BULDU.

HANDE DEMİR

BERRİN AK

GENEL

Işıltılı davet..

Mücevher tutkunu ünlü hanımlar Bodrum'da düzenlenen davette bir araya geldiler.

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Işıltılı davet..

Mücevher tutkunu ünlü hanımlar Bodrum'da düzenlenen davette bir araya geldiler.
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