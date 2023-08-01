Mücevher tutkunu ünlü hanımlar Bodrum'da düzenlenen davette bir araya geldiler.
Giriş: 01 Ağustos 2023 Salı
MELDA AKSU VE ÖZNUR YAKIN DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
NERGİS PEKUYSAL KOLEKSİYONLARI İNCELEDİ
BURCU ŞENDİR YAZ KOLEKİSYONUNU GÖRME FIRSATI BULDU.
HANDE DEMİR
BERRİN AK
GENEL
Işıltılı davet..
Mücevher tutkunu ünlü hanımlar Bodrum'da düzenlenen davette bir araya geldiler.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.